Bettina Wilhelm (Kuhaupt)

Vor genau 100 Jahren, am 19. Januar 1919, war der Moment gekommen: Frauen durften in Deutschland endlich mitbestimmen. Denn bei der Wahl zur deutschen Nationalversammlung war es ihnen zum ersten Mal erlaubt, selbst an die Wahlurnen zu treten und sich gleichzeitig zur Volksvertreterin wählen zu lassen. Dieser Tag vor einem Jahrhundert war ein Moment des Umbruchs, der die deutsche Geschichte entscheidend veränderte, sagt die Bremer Historikerin Birte Förster. Gleichberechtigt, so sagt es die Frauenbeauftragte Bettina Wilhelm, sind Frauen und Männer immer noch nicht: „Wir haben noch enorm viel zu tun.“ Ein Blick auf damals und heute.

„Der Wahltag. Der erste Wahlgang der Frauen. Ziel eines Jahrhunderts – Beginn eines Jahrtausends“. So beschrieb die Frauenrechtlerin Gertrud Bäumer (1873-1954) den Wahlsonntag, an dem sie mit 82 Prozent der wahlberechtigten Frauen ihre Stimme für die Deutsche Nationalversammlung abgab. „Das Interesse der Frauen war sehr groß, zu wählen“, sagt Birte Förster. Dabei sei das Wahlrecht eher überraschend gekommen: Noch wenige Tage vor dem 12. November, als das Wahlrecht für Frauen beschlossen wurde, habe beispielsweise die Bremische Bürgerschaft zwar die Abschaffung des Klassenwahlrechts befürwortet, die Einführung des Frauenwahlrechts hingegen strikt abgelehnt. „Die Männer waren keineswegs dafür“, sagt Förster.

An diesem Tag seien Frauen zu politischen Subjekten geworden, sagt Förster. Denn in der Nationalversammlung waren nicht nur Frauen als Personen sichtbar, sondern auch ihre Themen. „Frauen bekamen die Instrumente, um Veränderungen herbeizuführen.“ Dazu gehörte auch, dass das sogenannte Lehrerinnenzölibat abgeschafft wurde und Frauen Zugang zu juristischen Berufen bekamen. Das habe den Weg für die Juristin Elisabeth Selbert geebnet, die sich 1949 für den Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ im Grundgesetz einsetzte.

„Das Frauenwahlrecht ist ein Meilenstein der Demokratie“, sagt Bettina Wilhelm. Auch deshalb sei die Erinnerung an den 19. Januar 1919 wichtig. „Aber wir sind noch lange nicht am Ende des Weges“, ergänzt sie. In den vergangenen Jahren habe es sogar einen Rückwärtstrend in Sachen Gleichstellung gegeben: Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag sei gesunken, im Gleichberechtigungsranking des Weltwirtschaftsforums sei Deutschland inzwischen von Platz sechs auf Platz 14 abgerutscht. „Wir werden weltweit überholt“, sagt Wilhelm. Das sei in Zeiten, in denen sich in Sachen Innovations- und Wirtschaftskraft immer mehr entwickle, schlichtweg traurig.

Gleichstellung, sagt Wilhelm, sei auch ein Gradmesser der Demokratie. Um dieses Ziel zu erreichen, gebe es drei Dinge zu tun: Das Paritätsgesetz voranzubringen, damit Frauen in den Bundes- und Landesparlamenten angemessen repräsentiert seien. Die Sorgearbeit, die meist von Frauen ausgeführt werde, aufzuwerten, schon allein um den Fachkräftemangel zu beheben. Und zuletzt, das habe die Me-Too-Debatte gezeigt, entschieden gegen Sexismus vorzugehen. „Sexismus ist weltweit allgegenwärtig.“ Dazu zählt sie auch das Bremer Eiswettfest, an dem Frauen nicht teilnehmen dürfen. Dass dort am Sonnabend als Vertretung von Carsten Sieling (SPD) nicht Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) eingeladen wurde, hält sie für einen Affront. Damit werde nicht nur Linnert als Frau, sondern auch ihr Amt missachtet. „Das ist schon demokratiefeindlich“, so Wilhelm.