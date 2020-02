Annemarie Herklotz, die heute ihren 100. Geburtstag feiert, ist nach wie vor neugierig auf das Leben. (Frank Thomas Koch)

„Man wundert sich, dass die Menschen nicht klüger werden.“ Annemarie Herklotz kann angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen nur den Kopf schütteln. „Die Welt wird doch immer verrückter!“ Und sie muss es wissen, schließlich wird sie am Donnerstag, 20. Februar, 100 Jahre alt. Dementsprechend viel hat sie erlebt, auch die Schrecken der Diktatur und des Zweiten Weltkrieges. Die alte Dame schaut einen mit hellwachen Augen an. Für sie ist die tägliche Lektüre des WESER-KURIER eine Selbstverständlichkeit, um sich auf dem Laufenden zu halten. „Wenn ich den nicht morgens beim Frühstück habe, dann fehlt mir was“, betont sie. „Ich wüsste ja zu gern, wie die Welt in 20 Jahren aussieht“, fügt sie hinzu. Die Neugierde ist eine ihrer Triebfedern.

Wohl jede oder jeder würde sich wünschen, so zu altern wie Annemarie Herklotz. Geistig und körperlich fit. Die Treppen bis in die dritte Etage geht sie nach wie vor zu Fuß. „Meinen Haushalt mache ich selber, ich möchte ja etwas zu tun haben und mich bewegen“, erzählt sie. Und immer donnerstags erledigt sie gemeinsam mit ihrem Neffen Ingo Trauer den wöchentlichen Einkauf. Nur allein Straßenbahnfahren mag sie nicht mehr, nachdem sie bei einem plötzlichen Bremsmanöver in der Linie 1 gestürzt ist. „Gott sei dank habe ich mir nichts gebrochen, ich habe scheinbar doch gute Knochen“, sagt sie. Die Jubilarin wohnt seit 1986 an der Osterholzer Landstraße, zunächst teilte sie sich ihre Wohnung mit ihrer Schwester Käthe. „Das war praktisch, wir haben uns die Miete geteilt“, erzählt sie. Und Kaffee hätten sie auch nicht kaufen müssen, denn ihre Schwester war als Stenotypistin bei Jacobs tätig.

Mehr zum Thema Ländervergleich zur Lebenserwartung Bremer werden immer älter Einwohner in Baden-Württemberg leben im Schnitt am längsten. Bremen ist gleichauf mit ... mehr »

Annemarie Herklotz hat ihr Leben lang als Lohnbuchhalterin gearbeitet. Als sie 1980 pensioniert wurde, zog sie zu ihrer Schwester nach Bremen. Dass sie ursprünglich aus Sachsen stammt, ist ihr bis heute anzuhören. Leicht habe sie es anfangs nicht gehabt, sagt sie. So, wenn die eher unterkühlten Norddeutschen Anstoß an ihrem Sächsisch nahmen. Und das in Bremen, das sich immer so weltoffen gibt. „Ich habe mich anfangs gar nicht mehr getraut, etwas zu sagen“, berichtet sie. Nun lebt sie seit 40 Jahren in Bremen und fühlt sich nach eigenen Angaben pudelwohl. Wie herzlich das Verhältnis zur Nachbarschaft ist, zeigt sich, als die Seniorin im Hausflur von einer Nachbarin gefragt wird, ob denn heute schon der große Ehrentag sei.

Geboren und getauft wurde Annemarie Herklotz im sächsischen Freiberg. Aufgewachsen ist sie mit ihrer Schwester allerdings in Oelsnitz bei Plauen im Vogtland. Ihr Vater wurde dorthin versetzt. Nach Bremen verschlug es die Schwestern, weil Herklotz' Neffe sich 1960, noch gerade rechtzeitig vor dem Mauerbau, nach Bremen absetzte. Ein Jahr später folgte dann Mutter Käthe mit Bruder Jens. Glück hatte er, dass er von dem Übergangslager Friedland gleich nach Bremen überwiesen wurde. „Ich hatte hier einen Freund, dessen Familie mir Wohnung und Arbeitsnachweis besorgten“, erzählt Ingo Trauer. Bremen sei eigentlich ein Kindheitstraum für ihn gewesen, nicht umsonst sei er mit seiner Clique per Boot abenteuerlustig ausgebüchst, bis Bremen sollten sie dann doch nicht kommen, anders als die Bremer Stadtmusikanten. Einige Tage waren die Stromer verschwunden und erschreckten damit Mutter und Tante zu Tode.

Das wandelnde Lexikon

„Da konnte es dann schon mal sein, dass es eine Kopfnuss setzte“, sagt Annemarie Herklotz, die selbst keine Kinder, dafür aber eine sehr enge Beziehung zu ihren beiden Neffen Ingo und Jens hat. „Sie ist mein Lexikon, immer wenn ich etwas wissen will, frage ich Annemarie“, betont Ingo Trauer.

Verheiratet war Annemarie Herklotz nie und ist trotzdem bis heute glücklich und zufrieden. Nur die Freunde und Bekannten, von denen viele nicht mehr da sind, vermisst sie doch schmerzlich. Besonders ihre sechs Jahre ältere Schwester Käthe, die ihr so ans Herz gewachsen war und die vor 20 Jahren starb. Doch zu ihrem 100. wird es einen großen Bahnhof geben, Familie und Freunde reisen dann auch aus Oelsnitz an. Und vielleicht erhält die Jubilarin, wie schon zum 95. Geburtstag, auch zum 100. wieder eine Urkunde. Freuen würde sie sich.

Mehr zum Thema Serie „Spieltrieb“ Warum Bremer Senioren Videospiele spielen Videospiele kannten die Senioren nur von ihren Enkeln, jetzt zocken sie selbst. Im Johanniterhaus ... mehr »

Wunderbare Erinnerungen hat Annemarie Herklotz an die vielen, schönen Reisen, die sie zeitlebens unternommen hat. Zwei Mal hat sie sogar Cousins im kanadischen Toronto besucht, davor hat sie den Ostblock bereist. „Ganz besonders schön war die Zugreise nach Moskau und von dort aus weiter nach Sotschi am Schwarzen Meer“, erinnert sie sich. „Aber noch schöner als Moskau ist Kiew. Wir haben uns sehr gut mit den Russen verstanden, die so herzlich waren“. Mit ihrer Schwester traf sie sich aber auch in Bulgarien. Die Reise-Impressionen hielt sie mit ihrer Kamera fest. Das Fotografieren ist Herklotz' großes Hobby neben dem Handarbeiten. Sie weist auf ein gerahmtes Bild einer Landschaft in feiner Perlstickerei: „Das habe ich selbst gestickt“, sagt sie.

Selbst gemacht hat sie auch die filigran gehäkelte Decke, die auf dem Wohnzimmertisch liegt. An der Wand hängt auch ihre Geburtsurkunde aus Freiberg. Die Stadt hat sie vor fünf Jahren zum ersten Mal wieder gesehen. Sie stand im Freiberger Dom an dem Taufbecken, an dem sie 95 Jahre zuvor getauft worden war. Das hat die alte Dame schon berührt. Ermöglicht hatte den Ausflug der sogenannte Namensgeber-Verein, mit dem sie auch schon in Wien gewesen ist. Diese Gesellschaft, in der Menschen Mitglied sind, die alle den gleichen Nachnamen haben, seien sehr nette Leute, befindet Annemarie Herklotz.