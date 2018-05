Mitarbeiter von Wesernetz sind derzeit im Einsatz, um den Grund Fehler zu lokalisieren. (Frank Thomas Koch)

In Bremen-Findorff sind seit 5 Uhr morgens in etwa 1000 Haushalte ohne Strom. Wie ein Sprecher von wesernetz Bremen mitteilt, seien die Straßen Plantage über die Hemmstraße in Richtung Blockland, Teile des Utbremer Rings sowie die Innsbrucker Straße vom Ausfall betroffen. In den Straßen befinden sich neben mehreren Altenheimen auch das Jan-Reiners-Center, dass derzeit nicht mit Strom versorgt ist.

Wann der Strom wieder fließt, könne bislang nicht abgeschätzt werden, zunächst müsse der Fehler lokalisiert werden. (var)