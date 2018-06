Miriam Stump (r.) läuft die Strecke mit Miriam von Garrel. (Frank Thomas Koch)

Fünf Stunden dauert es, bis Miriam Stump und Miriam von Garrel die ersten Blasen an ihren Füßen entdecken. Zu diesem Zeitpunkt liegen bereits 30 Kilometer hinter den beiden Frauen – doch die Freundinnen sind motiviert. Kurz darauf schicken sie ein Video von unterwegs: „Wir joggen jetzt erst einmal ein Stück, weil wir noch so fit sind“, sagen sie in ihre Handykamera.

Stump und von Garrel gehören zu den 1000 Teilnehmern, die am Sonnabend bei dem ersten sogenannten Megamarsch in Bremen dabei sind. Die Langstreckenwanderung findet seit 2017 in den fünf größten Städten Deutschlands statt. Eigentlich müssen die Wanderer dabei 100 Kilometer in 24 Stunden zurücklegen. Das Tempo kann dabei jeder selbst bestimmen. Doch weil laut den Veranstaltern nur etwa 25 Prozent auch tatsächlich das Ziel erreichen, testen die Organisatoren in einigen Städten nun ein abgespecktes Format mit 50 Kilometern.

Von 8 bis 21 Uhr laufen die Teilnehmer einen Teil des Jakobsweges. (Miriam Stump)

Pünktlich um acht Uhr startet die erste Teilnehmergruppe dafür auf der Grillwiese am Werdersee. Vor ihnen liegt nun eine 50 Kilometer lange Strecke, die über Teile des Jakobsweges bis nach Wildeshausen führt. Dort warten auf all diejenigen, die bis zum Schluss durchhalten, eine Medaille und eine Urkunde. Offiziell geht der Megamarsch bis 21 Uhr, doch viele der Teilnehmer haben den Ehrgeiz, schon vorher das Ziel zu erreichen.

Länger als zwölf Stunden sind auch den beiden Miriams zu lang. Sie wollen die 50 Kilometer mindestens in zehn schaffen. „Wir joggen regelmäßig zusammen, da wird wandern hoffentlich kein Problem sein“, sagt von Garrel. Wenn sie ihr Ziel an diesem Tag erreichen, wollen die beiden zusammen einen richtigen Marathon (42,195 Kilometer) wagen.

Alle zehn Kilometer wartet auf die Läufer eine Versorgungsstation. Die befinden sich allerdings schon alle außerhalb von Bremen – die erste in Weyhe beim Scheunen-Markt Warneke. Dort gibt es für Stump, von Garrel und die anderen Wasser, Obst und Müsliriegel. Die haben sich die meisten Läufer allerdings auch schon selbst in ihren Wanderrucksack gepackt.

Trinklschlauch am Rucksack

So auch Jennifer Seebeck und Jan Stasch, die am Morgen extra aus Hamburg zu der Langstreckenwanderung angereist sind. Stasch hat sogar einen Trinkschlauch an seinem Rucksack befestigt, sodass er ihn nicht immer abnehmen muss, wenn er Wasser benötigt. Jennifer Seebeck hat bereits in Hamburg beim Megamarsch mitgemacht – dort musste sie im April allerdings die doppelte Strecke zurücklegen, weshalb Bremen quasi ein Spaziergang für sie wird. Das zumindest denken die Hamburger noch beim Start.

Nachmittags hat sich das Blatt bereits gewendet. „Die 50 Kilometer in Bremen sind aufgrund der schwülen Temperaturen schon jetzt anstrengender als der Megamarsch in Hamburg“, sagt Seebeck. Die Strecke führt sie, ihre Mutter und Stasch an vielen Feldern vorbei, wo weit und breit kein schattiges Fleckchen zu sehen ist. „Zum Glück gibt es immer wieder Nachbarn vor Ort, die uns Wassertonnen zur Verfügung stellen oder ihren Gartenschlauch anmachen“, gibt Seebeck am Telefon durch. Obwohl sie längere Läufe gewöhnt ist, hat sie mittlerweile schon in ihre Barfußschuhe wechseln müssen. „Morgen werde ich mich vermutlich kaum bewegen können“, sagt sie.

Blasen an den Füßen

Die hätten Stump und von Garrel mittlerweile auch am liebsten. Ihre Blasen an den Füßen sind aufgeplatzt. „Es brennt wie die Hölle, nur der Kopf lässt uns noch laufen“, schreibt Stump in einer Nachricht. Die beiden Frauen wollen nur noch das Ziel erreichen. Auch einige andere Läufer haben mit der Hitze zu kämpfen. „Einige Teilnehmer haben den Marsch deshalb vorzeitig abgebrochen“, sagt Eventleiter Fabian Schroers kurz vor dem Ende der Veranstaltung. Er schätzt, dass etwa 800 Teilnehmer tatsächlich in Wildeshausen ankommen werden. Einen größeren Zwischenfall habe es nicht gegeben. Mobile Sanitäter pendelten während der Veranstaltung zwischen den Versorgungsstationen und den Streckenabschnitten. Die Läufer konnten sie im Ernstfall direkt über ihr Mobiltelefon erreichen.

Um kurz vor 19 Uhr ist es für Miriam Stump und Miriam von Garrel dann fast soweit. Kurz vor dem Ziel haben sie noch einmal einen Tiefpunkt. Die Strecke ist noch etwas länger als gedacht. „Da mussten wir nochmal Pause machen. Anders hätten wir nicht durchgehalten“, sagen sie. Mehr als 67 000 Schritte sind sie seit diesem Morgen gegangen – das verrät ihnen ihr Schrittzähler, den sie um ihr Handgelenk tragen. Die letzten Meter bis zum Ziel sind die Belohnung: „Uns haben total viele Leute gratuliert“, sagt Stump. Die 36-Jährige kann jetzt nur noch an ihre Badewanne denken.

Für die Organisatoren steht fest, dass sie auch im kommenden Jahr wiederkommen. Dann soll der Megamarsch am zweiten Maiwochenende stattfinden.

