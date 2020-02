Die Rostocker Straße in Gröpelingen: Hier befindet sich ein Teil der nun von der LEG gekauften Wohnungen. (Frank Thomas Koch)

Für Bremer Verhältnisse ist es ein richtig großer Deal: Rund 1100 Wohnungen in verschiedenen Stadtteilen haben vor wenigen Wochen den Eigentümer gewechselt. Neuer Vermieter dieser Haushalte ist die LEG Immobilien AG, ein 2008 privatisiertes Wohnungsunternehmen, das früher überwiegend dem Land Nordrhein-Westfalen gehörte.

Interessant ist an dem Vorgang, dass sich auch ein Konsortium der überwiegend oder ganz in bremischem Besitz befindlichen Wohnungsgesellschaften Gewoba und Brebau sowie der gemeinnützigen GSG Oldenburg für das Paket interessierte, in dem weitere circa 1100 Wohnungen in Oldenburg, Delmenhorst und Cuxhaven stecken. Doch die örtlichen Bewerber kamen nicht zum Zuge. Über die Gründe sprechen Akteure, die mit der Angelegenheit befasst waren, nur hinter vorgehaltener Hand.

Die Bremer Hälfte des Wohnungspakets gehörte bis Ende 2019 der Baum-Gruppe aus Hannover, einem Immobilienunternehmen, das auch in Hotellerie und Gastronomie aktiv ist. In Hannover hatte man beschlossen, sich von den 2200 Einheiten zu trennen. Der Großmakler BNP Paribas Real Estate erhielt den Auftrag, einen Verkauf anzubahnen. Mit der LEG biss ein Unternehmen an, das schon länger die Absicht verfolgt, „außerhalb des Kernmarktes NRW wachsen zu wollen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die LEG ist ein echtes Schwergewicht in der deutschen Immobilienbranche, sie hat gut 130 000 Wohnungen in ihrem Bestand.

Wie der WESER-KURIER aus zuverlässiger Quelle erfuhr, war das kommunale Konsortium in einer ersten Bieterrunde bereit, für das Gesamtpaket rund 190 Millionen Euro zu zahlen. In einer zweiten Runde sei das Gebot auf etwa 170 Millionen Euro reduziert worden – auch als Folge einer gründlichen Analyse der Gebäudebestände. Die LEG soll rund 240 Millionen Euro geboten haben. So sagen es jedenfalls Eingeweihte, die bis zum Ende mit dem Verkaufsverfahren vertraut waren. Die LEG selbst nimmt hierzu keine Stellung.

Doch wie kann es sein, dass sich die Gebote eines börsennotierten Branchenriesen wie der LEG und eines kommunalen Konsortiums so massiv unterscheiden? „Diese Differenz“, so sagt ein Vertreter des Konsortiums, „erklärt sich relativ einfach. Wir hätten dieses Geld in die Modernisierung und langfristige Entwicklung des Bestandes gesteckt. Das spart sich unser Mitbewerber weitestgehend.“

Offiziell reagieren Gewoba und Brebau eher schmallippig, wenn man sie auf die Umstände des Immobiliendeals anspricht. „Wir hatten Interesse“, bestätigt Gewoba-Prokurist Manfred Corbach, Näheres unterliege aber der Verschwiegenheit. Von der Brebau war überhaupt kein Statement zu erhalten. Was kommt nun auf die Mieter zu, deren Wohnungen seit dem 1. Januar der LEG gehören? Kurzfristige Mieterhöhungen seien jedenfalls nicht geplant, versichert Unternehmenssprecherin Sabine Jeschke.

„Die Bestandsentwicklung orientiert sich daran, unsere neuen Mieter schnell von unserem Slogan ,gewohnt gut' zu überzeugen. Dies wollen wir erreichen, indem wir unsere Mieter mit einem guten Service überzeugen und einen nachhaltig guten Wohnkomfort sicherstellen“, so Jeschke. Die neuen Objekte im LEG-Bestand befinden sich unter anderem an der Rostocker Straße in Gröpelingen, aber auch in Horn-Lehe und der Neustadt sowie in citynahen Lagen wie dem Fehrfeld und am Altenwall.

Unklar bleibt einstweilen, ob das Immobiliengeschäft als sogenannter Share-Deal abgelaufen ist. Bei dieser Form der Eigentumsübertragung erwirbt der Käufer nicht die Immobilien als solche, sondern eine Besitzgesellschaft, der die Objekte gehören. Dadurch wird die Zahlung von Grunderwerbssteuer vermieden, was im vergangenen Jahr unter anderem von der Bremer SPD heftig kritisiert wurde. „Über Details des Kaufvertrags wurde grundsätzlich Stillschweigen vereinbart“, erklärte Sabine Jeschke.

Nach Erkenntnissen des Deutschen Mieterbundes ist es in den vergangenen Jahren mehrfach vorgekommen, dass örtliche, gemeinwohlorientierte Unternehmen beim Bieten um größere Wohnungsbestände gegen Akteure vom Kaliber der LEG unterlagen. Mieterbund-Geschäftsführer Ulrich Ropertz erinnert sich an eine Transaktion der Bayerischen Landesbank, die sich auf einen Schlag von rund 37 000 Wohnungen trennte. Auch in diesem Fall zog ein Konsortium kommunaler Wohnungsunternehmen den Kürzeren.

Über die Reputation der LEG als Vermieter will sich Ropertz nicht näher einlassen. Eines steht aus seiner Sicht jedoch fest: „Börsennotierte Unternehmen fühlen sich in erster Linie ihren Anteilseignern verpflichtet.“ Natürlich werde versucht, den Gewinn zu steigern – „entweder, indem man weniger reinsteckt oder mehr rausholt aus den Wohnungsbeständen“. Zwischen der LEG und der bundesweit in der Kritik stehenden Vonovia, die auch in Bremen zu den größten Vermietern zählt, sieht Ropertz „keine gravierenden Unterschiede“.

Der Mieterbund-Geschäftsführer appelliert eindringlich an die Politik, den Bestand an Wohnungen, die sich direkt oder indirekt im Besitz der öffentlichen Hand befinden, in den nächsten Jahren durch Ankäufe und Neubau wieder zu erhöhen. Die Quote liege in Deutschland bei nur elf Prozent, was „viel zu niedrig“ sei.