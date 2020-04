In der Erstaufnahmestelle in Bremen-Vegesack in der Lindenstraße sind 120 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. (Sina Schuldt/dpa)

In der Bremer Erstaufnahmestelle für Asylbewerber und erlaubt Eingereiste gibt es 120 bestätigte Corona-Fälle. 69 Testergebnisse stehen noch aus. Das sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Alle 374 Bewohnerinnen und Bewohner und alle Mitarbeiter seien vorsorglich getestet worden. Von den Angestellten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) seien vier infiziert. Alle Bewohner der Unterkunft stünden mittlerweile unter Quarantäne.

Stahmann sagte, die Zahl könne im ersten Moment zwar erschrecken. Allerdings sei bekannt, dass sich wohl viele Menschen anstecken, ohne Symptome zu zeigen. Auch die Bewohner der Erstaufnahme lägen nicht krank im Bett oder im Krankenhaus. Die Senatorin forderte generell mehr Tests in der Gesellschaft: „Es muss mehr getestet werden, damit wir einen Blick bekommen auf das Dunkelfeld.“

Mehr zum Thema Fünf Praxen für Corona-Diagnostik Bremer Hausärzte steigen bei Tests ein Die Corona-Diagnostik im Bremer Stadtgebiet wird voraussichtlich schon in den nächsten Tagen auf ... mehr »

Zugleich kündigte Stahmann bauliche und organisatorische Verbesserungen in der Landeserstaufnahmestelle an. So soll etwa eine weitere Internetleitung verlegt werden und eine Klimaanlage eingebaut werden. Zudem soll die Zahl der Bewohner weiter verringert werden. Dazu werde aber günstiger Wohnraum benötigt.

In dieser Woche hatte das Gesundheitsamt aufgrund der hohen Zahl an Covid-19-Infizierten einen Aufnahmestopp in der Vegesacker Einrichtung verhängt. Flüchtlingsrat und weitere Organisationen fordern die Schließung der Unterkunft. Ein Schutz vor Corona sei dort nicht möglich, kritisieren sie.

Mehr zum Thema Nach Gastbeitrag im WESER-KURIER Offener Brief gegen Missstände Die Linksfraktion, der Flüchtlingsrat und weitere Organisationen stellen sich weiter gegen die ... mehr »

Der Flüchtlingsrat Bremen reagierte am Donnerstag umgehend auf die neuen Zahlen. Diese seien „extrem schockierend“, teilte Gundula Oerter mit, „aber sie verwundern nicht – denn sie waren absehbar“. Das starre, rücksichtslose Festhalten der Senatorin an der Massenunterkunft habe zu dieser Gefährdung der Gesundheit Hunderter von Menschen geführt, so Oerter.