Bauzaun steht noch um das Johann-Jacobs-Haus. (Pascal Faltermann)

Jacobs, die legendäre Kaffeemarke aus Bremen, feiert Jubiläum. Es ist 125 Jahre her, dass Johann Jacobs am Domshof sein „Specialgeschäft für Caffee, Thee, Cacao, Chocoladen und Biscuits“ eröffnet hat. Der Beginn eines späteren Weltunternehmens.

Das Jubiläum datiert exakt auf den 15. Januar. Ein Tag in der kommenden Woche, den die Familie Jacobs bewusst noch für ein anderes Ereignis ausgewählt hat: Richtfest am neuen Stammhaus der ehemaligen Kaffeedynastie in der Obernstraße. Auf einer Fläche von knapp 1400 Quadratmetern auf fünf Stockwerken und einer Dachterrasse entstehen ein Café mit Ladengeschäft, eine eigene Rösterei für edlen Kaffee, eine Kaffee-Akademie für Gastronomen und Flächen für Veranstaltungen jeder Art.

Das Jubiläum der Marke feiert ein bisschen natürlich auch Jacobs, vor allem aber der Eigentümer, denn die Familie Jacobs hat ihr Unternehmen vor 30 Jahren verkauft. Heute gehört die gesamte Produktlinie aus Filterkaffee, ganzen Bohnen, Kaffeepads, Kaffeekapseln und löslichem Kaffee zum niederländischen Konzern Jacobs Douwe Egberts (JDE). Die Bremer Wurzeln sind freilich nicht gekappt. In der Stadt ist die deutsche Unternehmenszentrale von JDE zu Hause, außerdem eines der größten Kaffeewerke des Unternehmens.

„Jacobs gehört zu Bremen wie die geröstete Bohne zum Kaffee“, sagt JDE-Geschäftsführer Luc Van Gorp. In Bremen schlage das Herz der Marke. „Ohne das Engagement unserer Mitarbeiter vor Ort wäre Jacobs nicht zu einem solchen Erfolg geworden. Das werden wir mit diesen Menschen gebührend feiern.“

Jacobs ist in Deutschland nach Angaben von JDE der meistgetrunkene Kaffee. Als einzige deutsche Marke sei sie in allen Kaffeekategorien vertreten, die Bekanntheit in Deutschland liege bei mehr als 90 Prozent. Weltweit finde die Marke in mehr als 30 Ländern Verbreitung, zum Beispiel in Australien, Südafrika, Russland, Namibia und Mexiko.

In der Geschichte von Jacobs hat neben der Qualität des Kaffees, der ausgefeilten Produktionstechnik und des durchorganisierten Vertriebs die Werbung eine starke Rolle gespielt. Früh wurde ein Slogan geprägt, der jahrzehntelang Bestand hatte: „Jacobs-Kaffee . . . wunderbar“. Die Hausfarben waren damals Schwarz und Gold-Gelb. Unvergessen, als in diesen Farben die VW-Busse von Jacobs unterwegs waren, um den Kaffee zum Kunden zu bringen. Gut in Erinnerung auch noch der Werbestar aus den 1970ern- und 1980ern-Jahren: Frau Sommer - das war Jacobs.