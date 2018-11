Dieses Foto zeigt sogenannte Polenböller, die die Polizei im Dezember 2015 in Woltmershausen beschlagnahmte. (Polizei Bremen)

Ein 13-Jähriger hat am Montagvormittag um 9.55 Uhr in einer Schule in Mittelshuchting einen verbotenen Feuerwerkskörper gezündet und damit einen Polizeieinsatz verursacht.

Wie die Beamten mitteilen, handelte es sich bei dem Feuerwerkskörper um einen sogenannten Polenböller. Diesen zündete der Schüler in einem Klassenraum an und warf ihn dann aus einem Fenster im Obergeschoss. Der Böller explodierte mit einem „erheblichen und somit weithin hörbaren Knall neben dem Haupteingang“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten fanden im Rucksack des Schülers weitere 132 verbotene Polenböller in verschiedenen Größen. Diese wurden beschlagnahmt.

Der Umgang und Verkehr mit solchen, in Deutschland nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern, stellt eine Straftat nach dem Sprengstoffgesetz dar, betont die Polizei. Somit wurde gegen den Schüler ein Strafverfahren eingeleitet, und der 13-Jährige wurde im Beisein der Erziehungsberechtigten auf das Gesetz und die Gefahr hingewiesen, die solche Böller darstellen. Sogenannte Polenböller seien aufgrund ihrer enormen Sprengkraft extrem gefährlich und könnten schwerste Verletzungen verursachen, betont die Polizei.