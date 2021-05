Das Hauptzollamt Bremen hat seine Jahresbilanz präsentiert. (Felix Kästle/dpa)

So viel Kokain wie nie zuvor hat der Bremer Zoll im vergangenen Jahr sichergestellt. Die Gesamtmenge lag bei 1,5 Tonnen, wie das Hauptzollamt Bremen am Dienstag in seiner Jahresbilanz mitteilte. Allein 1,4 Tonnen Kokain fanden die Zollfahnder im Oktober 2020 in Bremerhaven. Das Rauschgift wurde in Bananenkisten aus Südamerika eingeführt und beim Verladen von Mitarbeitern eines Umschlagbetriebes entdeckt. Der geschätzte Straßenverkaufswert liegt laut Zoll bei 150 Millionen Euro. Aus taktischen Gründen sei der Fund erst jetzt veröffentlicht worden. Das Zollfahndungsamt Hamburg habe die Ermittlungen übernommen.

1,4 Tonnen Kokain wurden in Bremerhaven in Bananenkisten gefunden. (Zoll)

„Diese Kokainsendung zeigt, dass Bremerhaven als viertgrößter Containerhafen Europas nach wie vor als ein Eingangstor nach Europa für die Kokainschmuggler gilt. Daher werden wir die intensiven und risikoorientierten Kontrollen weiterhin fortsetzen,“ sagte Nicole Tödter, die Leiterin des Hauptzollamts Bremen. Ein weiterer großer Fund gelang den Zollfahndern im März 2020, als sie mehr als 500 Kilogramm Haschisch mit einem geschätzten Straßenverkaufspreis von 4 Millionen Euro bei einer Kontrolle an der Autobahn 1 nahe Oyten im doppelten Boden eines Kleintransporters entdeckten.

Weniger Steuereinnahmen als im Vorjahr

Bei allem Aufsehen, das solche Funde erregen, besteht die Hauptaufgabe des Zolls darin, für die Bezahlung von Zöllen, Umsatzsteuer auf Einfuhren sowie Verkehrs- und Verbrauchersteuern zu sorgen. Dabei verbuchte das Hauptzollamt Bremen im vergangenen Jahr Steuereinnahmen von rund 3,9 Milliarden Euro. Das sind 400 Millionen Euro weniger als im Jahr davor. Der größte Rückgang war bei den Zöllen und bei der Einfuhrumsatzsteuer zu verzeichnen. Die Gesamtsumme sank im Vorjahresvergleich um rund 300 Millionen auf 2,5 Milliarden Euro.

Aufgrund der Pandemie seien die Wareneinfuhren zurückgegangen, schreibt der Zoll zur Begründung. Dazu sei die zeitweise Minderung des Einfuhrumsatzsteuersatzes von 19 auf 16 beziehungsweise von 7 auf 5 Prozent gekommen. Die Einnahmen aus Verbrauch- und Verkehrsteuern haben sich um 100 Millionen Euro verringert und liegen mit über 1,3 Milliarden Euro auf dem Niveau des Jahres 2018. „Die Bilanz spiegelt die schwierige wirtschaftliche Situation durch Corona wider. Gerade der in der Region von der Außenwirtschaft geprägte Handel hat die Folgen der Pandemie zu spüren bekommen“, erläuterte Nicole Tödter. „Aber der Rückgang der Einfuhrabgaben ist besonders in der zweiten Jahreshälfte durch wieder ansteigende Importe deutlich abgemildert worden.“

Bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit verzeichnete das Hauptzollamt Bremen eine Schadenssumme von über 26 Millionen Euro und damit einen neuen Höchstwert. Die Summe der Geldstrafen sank zwar um 100.000 auf 560.000 Euro, die Summe der Bußgeldverfahren hat sich hingegen mit fast einer Million Euro nahezu verdoppelt.

Die Zahl der unversteuerten Zigaretten und Zigarren ist laut Zoll von fast 300.000 auf 175.000 Stück zurückgegangen. Dagegen erhöhte sich die sichergestellte Menge an Wasserpfeifentabak um 275 Kilogramm auf fast eine Tonne. Das Hauptzollamt Bremen überprüfe verstärkt Shisha-Bars und stelle in vielen Fällen unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher, heißt es in der Mitteilung.

Rund 2200 Waffen- und Waffenteile hat das Hauptzollamt Bremen 2020 aus dem Verkehr gezogen, im Jahr davor waren es fast doppelt so viele. Bei der Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie wurden Waren im Wert von 2,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Dieser Wert hat sich im Vergleich zu 2019 halbiert.