Demo in der City

1400 Menschen protestieren gegen Türkei-Offensive

Carolin Henkenberens

Den zweiten Tag in Folge haben Menschen in Bremen gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. Auch für die kommenden Tage sind Demonstrationen angemeldet worden.