Nach unerlaubter Spritztour

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

14-Jährige fährt mit Auto in Fleet

Malte Bürger

Ein minderjähriges Mädchen hat sich am Mittwoch in Burg-Grambke nicht nur unerlaubterweise ans Steuer eines Kleinwagens gesetzt, sondern ist damit anschließend auch noch in einen kleinen Kanal gefahren.