Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige noch in Tatortnähe festnehmen. (Björn Hake)

Mit vorgehaltener Waffe überfielen vier Jugendliche am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr einen Discounter in der Rickmersstraße in Bremerhaven-Lehe und forderten Bargeld. Daraufhin schrie eine Verkäuferin die Jugendlichen lautstark an, woraufhin diese ohne Beute in Richtung Innenstadt flüchteten. Das berichtet die Polizei Bremerhaven.

Die Beamten leiteten eine sofortige Fahndung ein und nahmen zwei 14-jährige Tatverdächtige fest. Zu den weiteren Tätern liegen außer den Angaben zum jugendlichen Alter keine genaueren Beschreibungen vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 953 32 21 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an. (var)