Amokalarm in der Innenstadt

14-Jähriger hantiert mit Plastikwaffe am Alten Gymnasium

Am Alten Gymnasium in der Bremer Innenstadt hat es am Donnerstag einen Amokalarm gegeben. Ein 14-Jähriger hatte mit einem täuschend echten Plastikgewehr in einem Fenster hantiert