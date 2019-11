Ein 14-Jähriger wurde bei einem Fahrradunfall schwer verletzt. (Nicolas Armer/dpa)

Heute Morgen hat sich ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Zeugen berichteten, dass er am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr von der Alexander-Behm-Straße nach rechts in die Ohmstraße abbog. Die Polizei Bremen vermutet, dass er auf nassem Laub auf der Fahrbahn mit seinem Rennrad wegrutschte. Der 14-Jährige schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Laut Polizei trug er keinen Helm. Ersthelfer haben den Jungen vor Ort versorgt, bevor er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. (gah)