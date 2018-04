Das Motorboot ist im Neuen Hafen in Bremerhaven gesunken. (Feuerwehr Bremerhaven)

14 Meter ist die Yacht lang, die am Montagmorgen im Neuen Hafen in Bremerhaven gesunken ist. Um 6.40 Uhr traf die alarmierte Feuerwehr beim Unfallort ein. Es befanden sich keine Personen an Bord.

Auf der Wasseroberfläche rund um das Boot hatte sich bei der Ankunft der Feuerwehr bereits ein Ölfilm gebildet. Die Einsatzkräfte setzten Sperren ein, um eine Ausbreitung des Öls zu verhindern. Die Bergung des Motorboots wird vom Besitzer selbst organisiert. (hee)