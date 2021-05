An den 2020 vom Zoll sichergestellten Drogen hatte auch die gute Nase von Rauschgiftspürhund Nanny ihren Anteil. (Zoll Bremen)

Rund 400 Millionen Euro weniger an Steuereinnahmen als im Vorjahr, deutliche Rückgänge bei sichergestellten Tabakwaren, gefälschten Markenprodukten sowie Waffen und Munition – der durch die Corona-Pandemie verursachte Rückgang der Importe wirkt sich auch auf die Jahresbilanz 2020 des Hauptzollamtes Bremen aus. Einen Höchstwert kann die Behörde dagegen bei den Drogenfunden vermelden und auch die Zahlen bei der Schwarzarbeit erreichten Rekordniveau. Die Schwerpunkte des Hauptzollamtes Bremen im vergangenen Jahr:

Steuereinnahmen: Gegenüber dem Vorjahr sanken die Steuereinnahmen um rund 400 Millionen auf fast 3,9 Milliarden Euro. Der größte Rückgang stand mit etwa 300 Millionen Euro weniger bei den Einnahmen aus Zöllen und Einfuhrumsatzsteuer zu Buche. Dadurch sanken die Einnahmen in diesem Bereich auf 2,5 Milliarden Euro. Gründe hierfür seien die pandemiebedingt geringeren Wareneinfuhren und die zeitweise Minderung des Einfuhrumsatzsteuersatzes, heißt es im Jahresbericht des Zolls. Die Einnahmen aus Verbrauch- und Verkehrsteuern haben sich gegenüber 2019 um 100 Millionen Euro verringert und lagen bei etwa 1,3 Milliarden Euro. „Die Bilanz spiegelt die schwierige wirtschaftliche Situation durch Corona wider“, erläutert Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts. „Gerade der von der Außenwirtschaft geprägte Handel in der Region hat die Folgen der Pandemie zu spüren bekommen.“ Der Rückgang der Einfuhrabgaben sei aber durch wieder steigende Importe in der zweiten Jahreshälfte deutlich abgemildert worden.

Rauschgiftschmuggel: 2020 wurden 1,5 Tonnen Kokain sichergestellt – ein Rekordwert für den Bremer Zoll. Den Hauptanteil daran hatte die Entdeckung von rund 1,4 Tonnen Kokain im Oktober vergangenen Jahres. Das Kokain aus Südamerika war in Bananenkisten versteckt und wurde beim Verladen

durch Mitarbeiter eines Umschlagbetriebes entdeckt, die den Zoll informierten, erläutert Tödter. Das sichergestellte Rauschgift habe einen geschätzten Straßenverkaufswert von 150 Millionen Euro. „Diese Kokainsendung zeigt, dass Bremerhaven als viertgrößter Containerhafen Europas nach wie vor als ein Eingangstor nach Europa für die Kokainschmuggler gilt.“ Bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Thünen an der A 1 bei Achim ging dem Zoll ein Kleintransporter mit mehr als 500 Kilo Haschisch ins Netz. Deutlich niedriger fielen die sichergestellten Mengen an Marihuana (6,2 Kilo), Opium (500 Gramm) und Heroin (624 Gramm) aus.

Tabakwaren: 175.000 unversteuerte Zigaretten und Zigarren entdeckte der Zoll 2020. Im Jahr davor waren es etwa 300.000 gewesen. Um 275 Kilo auf fast eine Tonne erhöht hat sich dagegen die sichergestellte Menge an Wasserpfeifentabak. Das Hauptzollamt hat verstärkt Shisha-Bars überprüft und dabei in vielen Fällen unversteuerten Wasserpfeifentabak gefunden, berichtet Nicole Tödter. Teilweise sei der Tabak mit Molasse gestreckt worden, ohne dass das daraus hervorgehende Tabakerzeugnis wie vorgeschrieben erneut versteuert wurde. Zudem sei immer wieder festgestellt worden, dass in einigen Shisha-Bars in unzulässigerweise Einzelportionen an Tabak aus Kleinverkaufsverpackungen an Kunden abgegeben wurden, was als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld belegt wurde.

Waffen- und Munition: Die Zahl der Sicherstellungen von Waffen und Waffenteilen ging zwar gegenüber dem Vorjahr um etwa die Hälfte zurück, dennoch spricht das Hauptzollamt von „weiterhin auffallenden Mengen“. Fast 2200 Waffen-

und Waffenteile wurden 2020 aus dem Verkehr gezogen. Hauptsächlich handelte es sich um Softairwaffen, die nicht für den deutschen Markt bestimmt waren. Aber auch Schusswaffen, eine Kriegswaffe, verbotene Hieb- und Stoßwaffen und zwei Kilo Sprengstoff wurden sichergestellt.

Marken- und Produktpiraterie: Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von 2,5 Millionen Euro beschlagnahmt. Ein Rückgang um etwa 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, den der Zoll auf den durch die Corona-Pandemie verursachten Rückgang der Importe zurückführt. Die Zahl der festgestellten Fälle lag bei 185, auch das eine Halbierung des Vorjahreswertes. Der Trend der Vorjahre bleibe jedoch unverändert, sagt Nicole Tödter. Weiterhin seien hochpreisige Markenwaren beliebte Fälschungsobjekte, insbesondere Waren aus dem Bereich des persönlichen Zubehörs wie Uhren, Schmuck, Brillen oder Taschen, aber auch Computerausrüstungen und andere elektrische oder elektronische Ausrüstungen. „Insgesamt konnten wir über 90.000 gefälschte Produkte vom Markt fernhalten.“

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung: Die durch aufgedeckte Fälle von Schwarzarbeit festgestellte entstandene Schadenssumme lag im vergangenen Jahr bei mehr als 26 Millionen Euro. Auch dies laut Zoll ein neuer Höchstwert, im Vorjahr waren es knapp zehn Millionen Euro weniger. Über 3000 Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Folge davon: Insgesamt wurden rund 37 Jahre an Freiheitsstrafen sowie 560.000 Euro Geldstrafen verhängt. In über 700 Verfahren wurden zudem Bußgelder in Höhe von zusammen fast einer Million Euro verhängt.

Zur Sache

Bettvorleger und Korallen

Auch der Artenschutz spielt im Arbeitsalltag des Zolls eine Rolle. Zwölfmal gab es in dieser Hinsicht 2020 Beanstandungen. Sichergestellt wurden dabei – lebend, tot oder auch bereits verarbeitet – 44 geschützte Tiere oder Pflanzen, darunter Korallen, Kakteen und ein Braunbär. Letzterer allerdings bereits zu einem Bettvorleger verarbeitet. Insgesamt führten die Mitarbeiter des Hauptzollamtes im vergangenen Jahr 146.627 Kontrollen durch. 112.500 Mal wurden Objekte überprüft, 34.127 Mal waren es Personen. Beanstandungen gab es dabei in 2680 oder etwa 1,8 Prozent der Fälle.