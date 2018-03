Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von 150.000 Euro. (Christian Butt)

Das Feuer in der Straße "Bei den fünf Giebeln" wurde der Feuerwehr Bremen gegen 13.30 Uhr gemeldet, Zeugen berichteten, dass sich noch mindestens eine Person im Gebäude aufhielt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Erdgeschoss bereits in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz drangen vier Rettungstrupps in das Gebäude ein und retteten eine Person, die mit einer leichten Rauchvergiftung vom Rettungsdienst behandelt wurde. Kurz darauf fand die Feuerwehr zwei weitere Personen in dem Gebäude, von denen eine direkt nach der Rettung reanimiert werden musste. Zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Nach einer halben Stunde hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, derzeit laufen noch die Aufräumarbeiten. Den Schaden schätzt die Feuerwehr auf 150.000 Euro.