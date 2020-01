Unter den 1545 Eingebürgerten stellten Briten die zweitgrößte Gruppe dar. (Britta Pedersen/ dpa)

Die Zahl der Einbürgerungen im Land Bremen ist im Jahr 2019 gestiegen: 1545 Bremerinnen und Bremer mit ausländischen Wurzeln haben den deutschen Pass erhalten. Das sind mehr als ein Jahr zuvor (1462). Dies teilten die Bremer Innen- und Sozialbehörde am Dienstag mit.

Ende 2018 war in Bremen eine Einbürgerungskampagne gestartet worden, für die unter anderem Werder-Spieler Claudio Pizarro wirbt. Das Migrationsamt schreibt seither jeden Monat 1000 Ausländerinnen und Ausländer an, bisher schon 11.000 Menschen, und wirbt für den Schritt. Im gesamten Jahr 2019 gingen rund 2000 Anträge ein, das ist eine deutliche Steigerung zu den etwa 1500 Anträgen im Jahr davor.

"Das zeigt, dass es sich lohnt, die Menschen direkt anzusprechen. Wir ermuntern sie, sich zu dem Land zu bekennen, in dem sie ihren Lebensmittelpunkt haben“, teilte Senatorin Anja Stahmann (Grüne) mit. Sie geht aufgrund der gut 2000 Anträge davon aus, dass die Zahl der Einbürgerungen im zeitlichen Nachlauf noch weiter steigt.

Unter den 1545 Eingebürgerten stellten Türken (248) die größte Gruppe. An zweiter Stelle kommen Briten (185), bei denen der Austritt ihres Geburtslandes aus der Europäischen Union eine Rolle gespielt haben dürfte. Iran (93), Polen (80) und Syrien (75) stehen ebenso vorne bei den Herkunftsländern. Weitere Herkunftsländer mit geringeren Zahlen sind Irak, Ghana, Russland, Libanon, die Niederlande, Schweden, Belgien, Thailand und Ungarn.

In einer Einbürgerungsfeier in der Oberen Rathaushalle überreichte Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) am Dienstag zehn weiteren Erwachsenen und drei Kindern ihre Einbürgerungsurkunden.

Wer sich einbürgern lassen möchte, muss verschiedene Kriterien erfüllen. Neben ausreichenden Deutschkenntnissen muss man in der Regel mindestens acht Jahre legal in Deutschland leben, den Einbürgerungstest absolvieren und damit Grundkenntnisse über die Rechts- und Gesellschaftsordnung und Geschichte der Bundesrepublik nachweisen, sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen und straffrei im In- und Ausland gelebt haben. Ehrenamtliche Einbürgerungslotsen des Bremer Rates für Integration beraten alle, die überlegen, den deutschen Pass zu beantragen.