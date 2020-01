Im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde kam es zur Kollision. (Patrick Seeger)

Bei einem Verkehrsunfall in Bremerhaven sind am Dienstagabend drei Jugendliche zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 18 Uhr im Stadtteil Geestemünde. In Höhe der Mushardstraße sei die Gruppe plötzlich auf die Fahrbahn gerannt. Ein 53-Jähriger, der mit seinem PKW in Richtung Georgstraße unterwegs war, habe die Kollision nicht mehr vermeiden können. Ein 15-jähriger Junge sowie zwei Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden der Polizei zufolge von dem Fahrzeug frontal erfasst und zu Boden geschleudert. Der 15-Jährige habe dabei schwere Kopfverletzungen erlitten, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr. Die beiden Mädchen trugen nur leichte Verletzungen im Gesicht davon. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf 4000 Euro.