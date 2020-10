Ein Jugendlicher hat mit einer Softairwaffe einen Polizeieinsatz in Walle ausgelöst. (DPA)

Ein 15-jähriger Jugendlicher hat am Mittwochmorgen mit einer sogenannten Softairwaffe einen Polizeieinsatz in Walle ausgelöst. Das teilt die Polizei Bremen am Donnerstag mit. Demnach meldeten Zeugen über den Polizeinotruf, dass ein Jugendlicher in der Waller Heerstraße auf einer Dachterrasse mit einer Schusswaffe hantierte. Spezialkräfte der Polizei rückten zum Einsatz aus. Sie stellten kurze Zeit später eine Softairwaffe in der Wohnung des Jugendlichen sicher. Softairs sind Druckluftwaffen, die Plastikkügelchen verschießen. Äußerlich ähneln sie allerdings stark echten Waffen.

Der Jugendliche führte laut Polizei außerdem ein Einhandmesser mit sich. Die Einsatzkräfte hätten mit dem Jugendlichen ein klärendes Gespräch geführt und diesen den Eltern übergeben, heißt es seitens der Polizei. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Polizei will außerdem prüfen, ob sie die Kosten für den Einsatz dem Jugendlichen in Rechnung stellen.

Die Polizei warnt anlässlich dieses Falles vor dem Umgang mit Schreckschuss- und Anscheinswaffen. Diese ließen sich auf Distanz oder in der Dunkelheit nicht sofort als unechte Waffe erkennen und können so Polizeieinsätze auslösen.

19-Jähriger löst Polizeieinsatz am Hauptbahnhof aus

Bereits am Montag hatte ein 19-Jähriger ebenfalls mit einer Softairpistole einen Polizeieinsatz in der Bahnhofsvorstadt ausgelöst. Zudem hatte dieser eine Machete dabei.