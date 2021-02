Die Polizei meldet einen Angriff auf eine Autofahrerin in Bremerhaven nach einem Unfall mit einem Hund (Symbolbild). (Friso Gentsch/dpa)

Gemeinsam mit weiteren Personen hat ein 15-Jähriger am Samstag in der Hafenstraße in Bremerhaven die Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen. Der nicht angeleinte Hund des 15-Jährigen war zuvor vor den Wagen gelaufen, die 23 Jahre alte Fahrerin hatte die Kollision mit dem Tier nicht verhindern können.

Wie die Polizei mitteilt, war der Hund in Höhe der Uhlandstraße plötzlich auf die Fahrbahn und direkt vor das Auto der 23-Jährigen gelaufen. Ob und in welcher Form das Tier verletzt wurde, blieb unklar. Anstatt sich um seinen Hund zu kümmern, schlug der 15-Jährige zusammen mit weiteren erschienenen Personen gegen die Fahrertür und auch auf die Windschutzscheibe des Wagens, die zerbarst. Die Autofahrerin schloss sich vor Angst im Wagen ein und rief die Polizei.

Weil die 23-Jährige augenscheinlich einen Schock erlitten hatte, riefen die Polizeibeamten einen Rettungswagen hinzu, dessen Besatzung sich um die junge Frau kümmerte. Der Hundebesitzer und sein Vater, der ebenfalls am Unfallort anzutreffen war, präsentierten sich den Polizeibeamten gegenüber äußerst aufgebracht, was die Unfallaufnahme erschwerte. Auch weitere Passanten störten die polizeilichen Maßnahmen, heißt es im Bericht der Beamten.

Den Hundebesitzer erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung durch sein Tier. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgrund der eingeschlagenen Frontscheibe gefertigt.