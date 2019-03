Der 15-Jährige wurde an seinen Vater übergeben. (Symbolbild) (dpa)

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hat ein 15-jähriger Bremerhavener das Auto seines Vaters ohne dessen Wissen geliehen. Der Junge verursachte bei seiner Spritztour einen Unfall ein beging anschließend Fahrerflucht.

Zeugen war das Fahrzeug im Bereich der Fritz-Reuter-Straße in Bremerhaven aufgefallen, weil es mit aufheulendem Motor die Straße entlangfuhr, so die Polizei. Als der 15-Jährige dann von der Hafenstraße in die Lessingstraße abbiegen wollte, kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild.

Der Jugendliche fuhr weiter und stellte den PKW an der Fritz-Reuter-Straße ab. Dort gab er zu, den Wagen gefahren zu haben. Der Jugendliche wurde schließlich an seinen Vater übergeben. (jfj)