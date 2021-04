Ein 15-Jähriger hat in einem Supermarkt in Walle Mitarbeiter mit einer Glasflasche angegriffen. (Friso Gentsch/dpa)

Ein 15-Jähriger hat am Donnerstagabend zwei Mitarbeiter eines Supermarkts in Walle mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen und verletzt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Die Supermarkt-Mitarbeiter hatten den Jugendlichen zuvor beim Ladendiebstahl ertappt.

Gegen 20.30 Uhr erreichte die Polizei den Einsatzort an der Waller Heerstraße. Zwei Mitarbeiter, ein 54-jähriger Ladendetektiv und ein 28-jähriger Mann, versuchten, den 15-Jährigen festzuhalten. Ihren Aussagen zufolge hat der 15-Jährige zuvor versucht, ein Paar Turnschuhe zu stehlen. Der Jugendliche habe dann einen Fluchtversuch unternommen, als der Ladendetektiv ihn darauf angesprochen habe. Der 54-Jährige hielt den Jugendlichen fest - der daraufhin nach einer Weinflasche griff, sie zerschlug und den Ladendetektiv damit angriff. Der 28-Jährige kam daraufhin zur Hilfe. Mehrfach habe der 15-Jährige versucht, die beiden mit der Glasflasche anzugreifen. Die Polizisten konnten den 15-Jährigen festnehmen und ihm Handfesseln anlegen. Beide Supermarkt-Mitarbeiter erlitten tiefe Schnittverletzungen und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Laut Polizei habe der Jugendliche noch im Geschäft aufgehört zu atmen - „ohne direkte Einwirkung von außen“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Die Beamten hätten direkt Erste Hilfe geleistet und die Fixierung gelöst, worauf der Jugendliche wieder zu atmen begonngen habe und wieder ausgerastet sei. Erneut habe er eine Weinflasche zerschlagen und versucht, sich damit selbst zu verletzen. Die Polizisten hätten dies verhindert. Wieder legten sie ihm Handfesseln an, worauf er die Einsatzkräfte bespuckte, weshalb sie ihm eine Spuckschutzhaube aufsetzten.

Die Beamten nahmen den Jugendlichen in Gewahrsam. Ein Arzt bestätigte, dass er arrestfähig sei. Wieder griff der 15-Jährige Beamte an, trat und schlug um sich.

Die Polizei stellte Strafanzeige wegen diverser Vergehen, unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Das Jugendamt wurde informiert. Als der Jugendliche an einer Hilfseinrichtung übergeben werden sollte, warf er einen Stein an die Glastür der Polizei und wurde daraufhin wieder festgenommen.