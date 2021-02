In der Bremer Neustadt ist am Samstag ein Jugendlicher von einer größeren Gruppe angegriffen und schwer verletzt worden (Symbolfoto). (Frank Thomas Koch)

In der Bremer Neustadt ist am Samstag ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Jugendliche gegen 20.30 Uhr seinem 13-Jährigen Bruder zur Hilfe kommen, nachdem dieser im Park an der Hochschule angepöbelt und bespuckt worden war. Der 13-Jährige hatte zuvor seinen Bruder telefonisch um Hilfe gebeten. Als der 15-Jährige auf seinen Bruder traf, wurde er von etwa 15 bis 20 Jugendlichen angegriffen, die aus Richtung der Haltestelle Langemarckstraße angerannt kamen, heißt es weiter. Sie prügelten unvermittelt auf das Opfer ein und traten auch gegen seinen Kopf. Danach flüchteten die Täter in eine Straßenbahn.

Zwei der Angreifer wurden wie folgt beschrieben:

Etwa 1,75 groß

ca. 24-25 Jahre alt

schwarze Haare

eine Person trug einen schwarzen Kinnbart und eine schwarze Jacke der Marke „Wellensteyn“, außerdem war er mit einer Jeanshose und Turnschuhen bekleidet und hatte eine kräftige Statur

der zweite Täter hatte eine normale Statur und war komplett in schwarz gekleidet. Auch er trug Turnschuhe

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, erreicht den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 - 362-3888.