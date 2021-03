Bremen hat in den Messehallen auf der Bürgerweide ein großes Impfzentrum aufgebaut. (Christina Kuhaupt)

Mehr als 1600 Beschäftigte in Bremer Kitas sind innerhalb von zweieinhalb Tagen geimpft worden. In der Zeit von Freitag bis Sonntagvormittag wurden rund 4500 Termine gebucht, das hat die Bildungsbehörde mitgeteilt.

Am Montag vergangener Woche hatte die Gesundheitsminister-Konferenz beschlossen, dass Beschäftigte von Kitas und Grundschulen beim Impfen priorisiert werden sollen. Zwei Tage später wurden die Kita-Träger in Bremen von der Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) informiert und Informationen und Codes für die Impf-Termine verschickt.

Ab Mitte dieser Woche sollen laut Behörde Codes an Beschäftigte in Grundschulen, Förderzentren, Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) und Quartiersbildungszentren verschickt werden, damit auch sie Impftermine buchen können.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, wenn alles gut gehe und der Impfstoff wie zugesagt geliefert werde, könne man in Bremen bis zu den Osterferien hoffentlich alle rund 16.000 Beschäftigten in Kitas, Grundschulen und Förderschulen impfen.