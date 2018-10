Bei einem Unfall in der Kurt-Schumacher-Allee ist am Montag eine 16-Jährige schwer verletzt worden. (Stefan Puchner/dpa)

Bei einem Verkehrsunfall in der Kurt-Schumacher-Allee ist am Montag um neun Uhr ein 16-jähriges Mädchen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, überquerte die Jugendliche die Straße in Höhe der Karl-Kautsky-Straße in Richtung Straßenbahnhaltestelle, als sie von dem Auto eines 31-Jährigen erfasst wurde. Das Mädchen wurde dabeui auf die Fahrbahn geschleudert und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kurt-Schumacher-Allee ab Stauffenbergstraße für rund 1,5 Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, so die Polizei.