Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend in Bremen einen 16-Jährigen mit einem Messer in einer Straßenbahn verletzt. Die Tat ereignete sich in der Vahr, teilte die Polizei mit.

Wie es in dem Bericht heißt, fuhr der Jugendliche mit seinem 17 Jahre alten Kumpel mit der Straßenbahnlinie 1 in Richtung Mahndorf. Während der Fahrt wurde beide von einem Fahrgast angesprochen und beleidigt. Als sich das Duo daraufhin umsetzen wollte, stach der Unbekannte dem 16-Jährigen unvermittelt von hinten mit einem Messer in den Hals. An der Haltestelle Berliner Freiheit stieg der Angreifer die Bahn und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, heißt es.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist schlank und solle etwa 1,75 Meter groß sein. Er trug eine dunkle Jacke, blaue Jeanshose und weiße Turnschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 zu wenden. Die Kriminalpolizei ermittelt. (mmi)