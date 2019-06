Nach dem Messerangriff auf einen 16-Jährigen in einer Straßenbahn im Bremer Stadtteil Vahr, hat der Staatsschutz nun den mutmaßlichen Angreifer ermittelt und festgenommen. Nach Angaben der Polizei nahmen Spezialkräfte den 27-jährigen Mann in seiner Wohnung fest. Im Haus beschlagnahmten die Ermittler diverse Beweismitteln und stellten auch das vermutliche Tatmesser sicher. Der 27-Jährige gestand die Tat. Er wurde zwangsweise in einer Psychiatrie untergebracht.

Die Tat ereignete sich am vergangenen Freitag. Der Täter hatte den Jugendlichen angesprochen und beleidigt. Dabei sollen auch islamfeindliche Äußerungen gefallen sein. Nachdem der Jugendliche und seine Begleitung einen anderen Platz in der Straßenbahn aufsuchen wollten, stach der Täter dem 16-Jährigen unvermittelt von hinten in den Hals. Das Opfer wurde bei dem Angriff schwer verletzt, Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Durch die Auswertung der Videoaufnahmen und einen entscheidenden Zeugenhinweis konnten die Einsatzkräfte den Mann nun vier Tage nach der Tat verhaften. (haf)