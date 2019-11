Die Polizei hat am Wochenende einen 16-Jährigen gestoppt, der mit dem Auto seiner Mutter unterwegs war. (Symbolbild) (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Einsatzkräfte der Bremer Polizei haben in der Nacht zu Samstag einen 16-Jährigen festgenommen, der mit dem Auto durch die Bremer Innenstadt fuhr. Nach Polizeiangaben war der Fahrer den Beamten aufgefallen, weil er in der Straße „Außer der Schleifmühle“ in falscher Richtung hielt, um abzubiegen. Außerdem fiel er durch unlogische Fahrmanöver auf. Bei der Kontrolle gab der junge Mann an, 19 Jahre alt zu sein und seinen Führerschein nicht dabei zu haben. Da er jedoch auch keinen Ausweis dabei hatte, nahmen die Beamten ihn mit zur Wache, wo sich herausstellte, dass er erst 16 Jahre alt ist. Zudem fanden die Polizisten Cannabis bei ihm. Der 16-Jährige gestand, am Abend einen Joint geraucht zu haben. Der Minderjährige wurde nach einer Blutentnahme an seine Mutter übergeben.