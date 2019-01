Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Euro. (dpa)

Am Samstag wurden in Kattenturm insgesamt 17 Autos und eine Bushaltestelle beschädigt. Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen beobachtet, wie ein Unbekannter in der Anna-Stiegler-Straße die Scheiben der Autos und der Bushaltestelle einschlug. Einsatzkräfte nahmen einen 34-Jährigen daraufhin fest. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere tausend Euro. (mmi)