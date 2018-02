Eine Fußgängerin wurde am Montagmorgen bei einem Unfall schwer verletzt. (dpa)

Am Montagmorgen ist eine 17-Jährige beim Überqueren der Straße Neuenkirchener Weg angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben sagten Zeugen aus, dass die junge Frau am Fahrbahnrand stand und dann plötzlich loslief. Der 61-jährige Fahrer eines Kleintransporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass sein Fahrzeug die junge Frau erfasste. Von dem Zusammenprall wurde sie mehrere Meter weit über die Fahrbahn geschleudert. Eine eintreffende Notärztin stellte zwar schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen bei der Fußgängerin fest. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (nkn)