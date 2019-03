Eine 17-Jährige ist in Bremen-Gröpelingen von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Jugendliche wollte ersten Erkenntnissen zufolge am Freitagabend bei roter Ampel eine Straße überqueren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen eines 51-jährigen Mannes erfasste die 17-Jährige daraufhin an einer Kreuzung. Der Autofahrer blieb den Angaben zufolge bei dem Unfall unverletzt. (dpa)