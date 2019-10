17-Jähriger durch Stich in den Rücken schwer verletzt

Zwei junge Männer sind Freitagnacht verletzt worden. (Symbolbild) (Boris Roessler/dpa)

Durch einen Stich in den Rücken ist ein 17-jähriger Jugendlicher in der Bremer Innenstadt schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei Bremen, die rechtzeitig eintraf, um dem Verletzten einen Druckverband umzulegen und so Schlimmeres verhinderte.

Der Jugendliche war am Freitag gegen 22.45 Uhr mit seinem Cousin in den Wallanlagen in Höhe der Doventorscontrescarpe unterwegs, als zwei Männer versuchten, ihm sein Portemonnaie aus der Hosentasche zu stehlen. Als der 17-Jährige dies bemerkte und sich wehrte, bekam er den Stich in den Rücken. Anschließend flüchteten die Angreifer, das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Weiterer Überfall am Brill

Einige Stunden später, gegen 2.45 Uhr, sprachen zwei falsche Polizisten einen 18-Jährigen am Brill an und verlangten seinen Ausweis. Als der junge Mann daraufhin sein Portemonnaie rausholte, griff einer der vermeintlichen Kripobeamten nach einem Geldschein. Im Anschluss entfernten sie sich zunächst, kehrten aber nach wenigen Minuten zurück, um den 18-Jährigen mit einem Messer zu bedrohen. Dieser weigerte sich dennoch, mehr Geld herauszurücken und wurde daraufhin mehrfach ins Gesicht geschlagen. Schließlich griffen die Angreifer selbst ins Portemonnaie und flüchteten. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Einsatzkräfte der Polizei Bremen konnten die beiden mutmaßlichen Straßenräuber aufgrund der guten Personenbeschreibung in der Langemarckstraße festnehmen. Sie sind 19 und 24 Jahre alt. Geld und Messer hatten sie noch bei sich.

Die Haftprüfungen dauern an. Die Ermittler prüfen, ob die beiden Räuber auch für den Überfall in den Wallanlagen verantwortlich sind. Zeugenhinweise zu beiden Ereignissen nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/ 362 38 88 entgegen.