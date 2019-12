Der Jugendliche wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (Andreas Gebert)

In der Nacht zu Samstag ist ein 17-Jähriger in der Neustadt lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Jugendliche die Wilhelm-Kaisen-Brücke überqueren, als er von einem Taxi erfasst wurde. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 17-Jährige hielt sich demnach in einer Gruppe auf dem Gehweg der Brücke in Höhe Franziuseck auf und überquerte plötzlich die Straße in Richtung Bahnhaltestelle. Zeugen berichteten der Polizei, dass die Fußgängerampel rot gewesen sei.

Die Wilhelm-Kaisen-Brücke wurde zwischen der Osterstraße und Tiefer zeitweise gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.