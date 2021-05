Gemeinsam mit der Bundespolizei schaffte es die Bremer Polizei, die Lage am Hauptbahnhof zu beruhigen. (Carsten Rehder / dpa)

Regelrechte Jagdszenen haben sich laut Polizei am Sonntagabend bei einer Prügelei mehrerer Jugendlicher in der Bremer Innenstadt ereignet.Demnach wurden die Einsatzkräfte zunächst gegen 19.30 Uhr zur Schlachte gerufen, da Zeugen dort eine Auseinandersetzung zweier Jugendgruppen beobachtet hatten. Als die Polizei an der Schlachte eintraf, hatte sich die Schlägerei bereits zum Hauptbahnhof verlagert. Dort prügelten die Jugendlichen in der Bahnhofshalle und zwischen den Straßenbahngleisen aufeinander ein. Gemeinsam mit der Bundespolizei schafften es die Polizeikräfte, die Lage zu beruhigen. Zwei 18-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Sie sollen einen Gleichaltrigen mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf attackiert haben. Das Opfer musste mir Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0421 / 362 3888 zu melden.