Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel einer Passantin der junge Mann mit blutenden Wunden am Hals auf, als dieser hilfesuchend die Hollerallee überquerte.

Der 18-Jährige gab vor den gerufenen Polizisten an, gegen Mitternacht in der Bahnhofsvorstadt von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen worden zu sein. Dabei fügte ihm der Täter mit einem Messer Stichverletzungen am Hals und Kopf zu.

Der Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Der Täter wird mit dunkler Hautfarbe und etwa 1,70 Meter Körpergröße beschrieben. Er soll zwischen 19 und 20 Jahre alt sein. Er war dicklich und trug ein Basecap.

Sachdienliche Hinweise werden beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 3623 888 erbeten. (shm)