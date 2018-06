In Burglesum ist ein junger Mann ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. (dpa)

Wie die Polizei am Sonntag berichtet, stieg der Bremer mit mehreren Freunden an der Haltestelle "Burg" aus und machte sich gegen 5 Uhr zunächst mit Ihnen gemeinsam auf der Stader Landstraße in stadtauswärtige Richtung zu Fuß auf den Weg nach Hause.

Bereits zu diesem Zeitpunkt liefen zwei Unbekannte hinter der Gruppe. Als der 18-Jährige schließlich alleine war, rannten sie auf ihn zu. Sie richteten eine Waffe auf den jungen Mann und forderten seine Wertsachen, die der Bremer auch aushändigte. Anschließend verlangten die Täter, dass der Geschädigte weglaufen solle. Während der Bremer sich in einen Park flüchtete, liefen die Täter in Richtung Stockholmer Straße.

Die Polizei sucht nach folgenden Personen: eine Person ist zwischen 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter und trägt einen Bart. Bekleidet soll der Mann mit einer Jogginghose und einem blauen Cappy mit dem Schirm nach hinten gedreht gewesen sein. die zweite gesuchte Person sei ebenfalls zwischen 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Auch dieser mutmaßliche Täter war mit einer Jogginghose sowie einem blauen Sweater bekleidet. Beide sollen Deutsch mit einem russischen oder polnischen Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die Angaben zu den gesuchten Personen machen können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 3623 888 zu melden. (shm)