Im Bremer Stadtteil Gröpelingen ist am Dienstag ein 18-Jähriger überfallen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. (DPA)

Ein 18-Jähriger ist am Dienstagabend im Bremer Stadtteil Gröpelingen ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei bot der Mann auf einer Verkaufsplattform hochwertige Sportkleidung an. Nachdem ein potenzieller Käufer Interesse bekundete, verabredete sich der 18-Jährige in der Oslebshauser Heerstraße vor einem Geschäft. Als er dort gegen 18 Uhr eintraf, überfielen ihn zwei maskierte Männer. Einer von ihnen hatte eine Schusswaffe dabei und schlug damit dem 18-Jährigen auf den Kopf. Die Täter entwendeten Sportschuhe sowie eine Jacke. Anschließend flüchteten sie in Richtung der Straße Pulverberg.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Beide Täter waren etwa 185 cm groß, trugen schwarze Trainingsanzüge. Einer der Täter trug eine Jacke mit einem Logo der Marke Adidas auf der Brust. Zudem waren sie mit einer schwarzen und blauen Sturmhaube maskiert, sprachen Deutsch mit Akzent. Bei einem der beiden war unter der Maske ein dunkler Bart erkennbar und er trug beige oder gelbe Einweghandschuhe. Wer Hinweise auf die Täter hat, kann sich beim Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Telefonnummer 0421 - 362 121 14 melden.