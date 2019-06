Der komplette Dachstuhl steht in Flammen (Gisela Jaensch)

In einer Seniorenresidenz im Sodenmatt in Huchting ist am Dienstagnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr Bremen war ein Dachstuhl auf einer Länge von 200 Metern gegen 16 Uhr in Brand geraten. Rund 170 Bewohner wurden in einer Turnhalle untergebracht und mussten medizinisch untersucht werden, 96 von ihnen mussten nach Informationen der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Etwa 80 von ihnen saßen im Rollstuhl oder waren bettlägerig. Die Rettungskräfte trugen sie alle über mehrere Etagen die Treppe hinab ins Freie. Auch der Hausmeister habe bei der Räumung geholfen.

19 Personen wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers mit einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert, darunter zwei Feuerwehrleute und ein Polizist. Für die Nacht sollten die Geretteten in anderen Gebäuden des gleichen Heims oder anderen Pflegeeinrichtungen untergebracht werden. Der Dachstuhl der Wohnanlage ist komplett eingestürzt und liegt auf der Stahlbetondecke des Obergeschosses. "Der Brand ist gelöscht, es laufen jetzt die Nachlöscharbeiten", bestätigte ein Feuerwehrsprecher gegenüber dem WESER-KURIER.

Insgesamt war die Feuerwehr Bremen mit 140 Einsatzkräften vor Ort. 40 Rettungskräfte kümmerten sich um die Bewohner und die Pflegekräfte der Seniorenwohnanlage. (sei/dpa)

Mehr Informationen folgen in Kürze