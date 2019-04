Rund 150 DFS-Mitarbeiter treten für den guten Zweck in die Pedale. (Klama)

Rund um die Uhr haben sich an zwei Tagen Ende vergangener Woche 150 der insgesamt 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Flugsicherung (DFS) am Flughafen Bremen für den guten Zweck abgestrampelt: Bei einem Fahrrad-Spendenmarathon haben sie 4220 Euro für die Initiative „Muskeln für Muskeln“ gesammelt.

Die DFS-Mitarbeiter in Bremen, die den Flugverkehr im gesamten norddeutschen Luftraum kontrollieren, haben in ihren Pausen 24 Stunden lang auf acht Spinning-Bikes der „Fitness-Galerie“ aus der Neustadt, die im Foyer der Niederlassung aufgestellt waren, ihre Muskeln für diejenigen bewegt, die es nicht mehr können. Denn die 4220 Euro, die bei diesem Fahrrad-Marathon über insgesamt 192 Stunden zusammengekommen sind, gehen an die Initiative „Muskeln für Muskeln“. Diese wird damit die Erforschung der seltenen Muskelerkrankung SMA finanzieren.

Bei der spinalen Muskelatrophie (SMA) handelt es sich um eine genetisch bedingte neuromuskuläre Erkrankung, die durch Muskelschwund zu massiven Mobilitätseinschränkungen bei den Betroffenen führt. Es ist die zweithäufigste rezessiv vererbte Erkrankung beim Menschen. In Deutschland gibt es ungefähr 5000 Betroffene in allen Altersstufen. Die Initiative „Muskeln für Muskeln“ möchte einen Beitrag zur Heilung dieser Krankheit leisten. Mehr Informationen gibt es online unter www.muskeln-fuer-muskeln.org.

Auch Christine Schierhorn, die Leiterin der Bremer DFS-Niederlassung, war beim Fahrrad-Marathon mit am Start. Sie radelte während ihrer Pausenzeiten Seite an Seite mit Fluglotsen, Flugsicherungsingenieuren, Flugdatenbearbeitern, Safety-Referenten und Teamleitern. Und dank der Unterstützung von Sponsoren, die für jede gefahrenen 15 Minuten einen gewissen Betrag zur Verfügung gestellt haben, sowie den Spenden der Mitarbeiter konnte so ein hoher Erlös erzielt werden.

Unterstützer der seit zehn Jahren bestehenden Initiative „Muskeln für Muskeln“ ist der Münchner Fluglotse und Supervisor Christian Marr, der die Spende von Niederlassungsleiterin Christine Schierhorn entgegennahm. „Der Einsatz der Kolleginnen und Kollegen hat mich sehr beeindruckt“, so Marr. „Das war wirklich eine ganz starke Teamleistung.“