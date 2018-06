Eine junge Frau attackiert einen Polizisten am Hauptbahnhof mit einem Messer (Symbolfoto). (dpa)

Ein Polizist ist am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr das Opfer einer Messerattacke am Hauptbahnhof geworden. Eine 19-Jährige hat dem 45-jährigen Polizisten in den Arm gestochen und wurde nach einem Fluchtversuch schließlich überwältigt, so der Polizeibericht. Der Polizist ist in ein Krankenhaus gebracht worden und konnte nach ambulanter Behandlung mittlerweile wieder entlassen werden.

Laut Polizei suchte die 19-jährige Angreiferin zur Klärung eines Sachverhalts die Wache der Bundespolizei am Willy-Brandt-Platz auf. Sie sei stark alkoholisiert und unter Drogeneinfluss gewesen. Nach Verlassen der Wache traf sie auf den 45-jährigen Polizisten und attackierte ihn überraschend mit einem Taschenmesser und stach ihm in den Arm. Anschließend habe sie die Flucht ergriffen, konnte nach kurzer Verfolgung jedoch von dem verletzten Polizisten gestellt werden.

Der Aufforderung das Messer abzulegen, sei sie nicht nachgekommen, weshalb hinzugekommene Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzten. Die 19-Jährige erlitt einen Kreislaufzusammenbruch und wurde in ein Klinikum eingeliefert, wo sie bewacht wird. Der Grund für die Messerattacke ist noch unklar. (sbb)