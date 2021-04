In Burgdamm wurde ein 19-Jähriger ausgeraubt. (Patrick Seeger/dpa)

Am Dienstagabend raubten zwei Unbekannte einen 19-Jährigen in Burgdamm aus. Wie die Polizei mitteilte, hat einer der Täter den jungen Mann mit einer Schusswaffe bedroht.

Der 19-Jährige sei gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg unterwegs gewesen, der von der Stader Landstraße abgeht, als ihm zwei Männer entgegenkamen und ihn anhielten, berichtet die Polizei weiter. Einer der beiden versuchte den 19-Jährigen zu schlagen und forderte seine Wertsachen. Als er die nicht herausgeben wollte, hielt der andere Unbekannte ihm einen Revolver vor die Brust. Daraufhin händigte der 19-Jährige den Männern Handy und Bargeld aus. Das Duo flüchtete dann in Richtung Stader Landstraße.

19-Jähriger berichtet von Passanten

Die Räuber sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Einer war 1,70 Meter groß und korpulent, während der andere deutlich kleiner und schlank war. Beide trugen dunkle Jeans. Ein Räuber war mit einem hellen Pullover bekleidet, der andere hatte ein schwarzes Oberteil an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362 3888 entgegen. Der 19-Jährige gab an, in der Nähe Spaziergänger gesehen zu haben, die mit einem Hund unterwegs waren. Die Polizei bittet die Passanten sich zu melden.