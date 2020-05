1961: Das Foto zeigt Bovenschulte am 13. März in Washington. Bei der Reise in die USA führte Bovenschulte Gespräche mit Präsident Kennedy sowie Außenminister Rusk und hielt Reden in der Columbia University, im Goethe-Haus und im Theodor-Herzl-Institut in New York. #Bovi pic.twitter.com/KBYxLf6Nc8