Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist in den frühen Morgenstunden bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben befuhr der junge Mann die Friedrich-Humbert-Straße aus Richtung Lesum kommend in Richtung Grohn als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dort den Bordstein touchierte. Der Mann verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. (haf)