Ein Konzert auf dem Domshof könnte nun vor bis zu 200 Menschen stattfinden. (Jonas Kako)

Der Senat bessert bei den Regelungen für Konzerte und Theater nach. Die aktuell gültige achte Corona-Verordnung sorgt nämlich für Verwirrung in der Kulturszene, das geht aus einer Vorlage für die Sitzung der Regierungsvertreter am Dienstag hervor. Der Grund: Es gibt zwar die Bestimmung, dass Theaterstücke oder Filme in geschlossenen Räumen vor bis zu 200 Besuchern gezeigt werden dürfen, für öffentliche Veranstaltungen draußen gilt aber weiterhin die Ansage, dass maximal 50 Personen erlaubt sind.

„Bleibt die Regelung, wie sie jetzt ist, könnte der Fehlanreiz bestehen, lieber in den geschlossenen Räumen der Theater vor 200 Besucherinnen und Besuchern zu spielen oder Konzerte aufzuführen, als mit nur 50 unter freiem Himmel“, heißt es in dem Papier. Das sei nicht sinnvoll, deshalb soll der entsprechende Paragraf dahingehend geändert werden, dass zu Veranstaltungen darstellender Kunst unter freiem Himmel ebenfalls bis zu 200 Personen kommen können. Immer vorausgesetzt, Abstände lassen sich einhalten und ein Hygienekonzept liegt vor.

Änderung schafft Klarheit

Aus Sicht des Kulturressorts schafft die Änderung der Bestimmung Klarheit für kleinere Konzertreihen, wie sie beispielsweise die Kammerphilharmonie in den Wallanlagen plant und dem Programm des Kultursommer Summarum, einer Initiative der Shakespeare Company, an der sich viele Akteure beteiligen. „Eine solche Lösung wäre auch im Sinne einer Sommerbespielung öffentlicher Flächen“, heißt es in der Vorlage, „da für Theateraufführungen und Konzerte ein im Sinne der Hygiene größerer Anreiz zu Veranstaltungen unter freiem Himmel statt in geschlossenen Räumen bestünde“. Eine 200-Besucher-Grenze für Kunst unter freiem Himmel führe auch zu mehr Gleichbehandlung von in der Sache gleicher Sachverhalte. Für private Feiern oder Versammlungen bleibt die Grenze bei 50 Personen.