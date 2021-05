Die zusätzlich von der Stadt Bremen angebotenen rund 2000 Impftermine mit dem Impfstoff Astra-Zeneca waren am Mittwoch innerhalb weniger Minuten vergeben. Bei der Vergabe gab es aber "Verzögerungen im System". (Robert Michael/dpa)

Innerhalb weniger Minuten waren am Mittwoch die kurzfristig in der Stadt Bremen angebotenen rund 2000 Impftermine mit dem Impfstoff Astra-Zeneca für die Geburtsjahrgänge 1962 bis 1966 vergeben. Um 12 Uhr konnten in Bremen gemeldete Interessenten online einen Termincode anfordern. Wie die Stadt mitteilt, gab es innerhalb der ersten Minuten 75.000 Zugriffe auf die Website: „Alle 2.000 Termincodes wurden innerhalb weniger Minuten vollständig vergeben.“

Es sei bei den Buchungen der Termine aber zu "Verzögerungen im System" gekommen. "Deshalb konnten bis jetzt nicht alle einen Termin mit dem zugeschickten Termincode buchen.„ Das Gesundheitsressort betont, dass die Termincodes aber weiterhin gültig bleiben: “Alle Personen mit Termincode sollten im Laufe des Tages erneut auf der Webseite www.impfzentrum.bremen.de versuchen einen Termin zu vereinbaren."

Personen, denen ein abgelaufener Code angezeigt wird, würden im Laufe des Tages per E-Mail darüber informiert, wie sie nachträglich einen Termin buchen können.