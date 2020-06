Durch die heißen Temperaturen in den vergangenen Wochen ist das Erdbeer-Angebot schon zum Erntestart riesig. (dpa)

Mit dem Sommer füllen sich auch die Obst und Gemüseregale mit Erdbeeren, Heidelbeeren oder Himbeeren. Doch die gesunden Energiebomben gibt es nicht nur im Supermarkt. Wer selber Obst pflückt, kann nicht nur einen Tag inmitten von herrlichen Obstfeldern verbringen, sondern sich jede seiner Erdbeeren oder Äpfel auch noch selbst aussuchen. Auch Heidelbeeren, Stachelbeeren oder Johannisbeeren kann man in Bremen und der Region selber ernten. Die Pflücksaison rückt immer näher. Wir aktualisieren diese Übersicht regelmäßig.

In der aktuellen Corona-Krise gibt es dabei natürlich ein paar Dinge zu berücksichtigen. "Die konkreten Planungen zu den aktuellen Beschränkungen stehen noch nicht fest. Wir werden aber für Abstandsregelungen sorgen und im Kassenbereich soll eine Maske getragen werden", heißt es beispielsweise von Hajo Kaemena. Den großen und beliebten Spielplatz auf dem Feld gebe es dieses Jahr allerdings nicht. Darüber hinaus gebe es Reiheneinweiser, die für die nötigen Abstände sorgen würden. "Eigene Gefäße zum Pflücken halte ich für unbedenklich, wir haben aber auch Pflückkörbe vorrätig", so Kaemena.

"In diesem Jahr besteht bis auf Weiteres Maskenpflicht auf unseren Selbstpflückfeldern und auf die Einhaltung des Mindestabstandes muss selbstverständlich geachtet werden", heißt es auch auf der Homepage von Hof Wichmann.

Der Erdbeerplantage Habenicht (Thedinghausen) informiert ebenfalls auf seiner Homepage, dass bei ihnen die Bestimmungen zur Eindämmung von Covid-19 wie beim Einkaufen gelten würden.

Wo Sie Erdbeeren und Co. selbst pflücken können, sehen Sie in unserer Karte in der Übersicht:

Kennen Sie noch weitere Plantagen in Bremen und umzu, auf denen man Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und anderes Obst selbst pflücken kann? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de.

Die einzelnen Höfe entscheiden mitunter spontan, wann sie die Pflücksaison eröffnen - die meisten bieten aber eine Benachrichtigung per Mail an, sobald es soweit ist.

Folgende Höfe in Bremen und umzu bieten das Selberpflücken an: (diese Infos werden laufend aktualisiert)

Hof Kaemena (Bremen):

Was: Erdbeeren

Ab wann: hat begonnen (Es gibt auch einen Saisonmelder, über den man rechtzeitig informiert wird)

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von 8 bis aktuell 13 Uhr, kurzfristige Schließungen seien möglich. Denn der großen Nachfrage stünden zurzeit nur eine geringe Menge an Erdbeeren gegenüber.

Wo: Gustav-Brandes-Weg 19, 28355 Bremen

Erdbeerhof Nüstedt (Bassum):

Was: Erdbeeren

Ab wann: hat begonnen

Preis: 2,89 Euro pro Kilo

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von 8 Uhr bis 18 Uhr

Sonntag von 9 Uhr bis 12 Uhr

Sonntag von 9 Uhr bis 12 Uhr Wo: Feld in Bassum, Döhren 3, 27211 Bassum, Feld in Weyhe-Leeste (ab 1. Juni), Leester Straße, 28844 Weyhe, Feld in Stuhr-Varrel (ab 1. Juni), Schulstraße, 28816 Stuhr

Hof Wichmann (Bassum):

Was: Erdbeeren

Ab wann: Die Selbstpflücksaison 2020 hat begonnen. Auch beim Hof Wichmann gibt es einen Saisonmelder für diverse Obst und Gemüsesorten.

Preis: 4,80 Euro pro Kilo

Öffnungszeiten: täglich 8 bis 18 Uhr

Wo: Röllinghauser Str. 10, 27211 Bassum

Erdbeerhof Delmenhorst (Delmenhorst):

Was: Erdbeeren

Ab wann: hat begonnen

Preis: 3,80 Euro pro Kilo

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr, Sonnabend von 8.30 bis 15 Uhr, Sonntag von 8.30 bis 12 Uhr

Wo: Syker Straße 304, 27751 Delmenhorst

Erdbeerhof Schröder (Thedinghausen-Donnerstedt)

Was: Erdbeeren, Stachelbeeren

Ab wann: Erdbeeren können bereits gepflückt werden, Stachelbeeren ab Ende Juni/Anfang Juli (Saisonmelder)

Preis: 3 Euro/Kilo (Stand 11.6.2020)

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntags von 8 bis 18 Uhr

Wo: Donnerstedter Dorfstr. 2, 27321 Thedinghausen

Erdbeerplantage Habenicht (Thedinghausen)

Was: Erdbeeren

Ab wann: hat begonnen am 5. Juni 2020

Preis: 3 Euro/Kilo (Stand 11.6.2020)

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 18 Uhr

Donnerstedter Weg 4, 27321 Thedinghausen

Hildebrandt-Erdbeerplantagen (Kirchwistedt)

Was: Erdbeeren

Ab wann: hat begonnen

Preis: 2,10 Euro pro Kilo

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von 8 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag von 8 Uhr bis 12 Uhr

Sonntag von 8 Uhr bis 12 Uhr Wo: Kirchwistedter Hauptstr. 32, 27616 Beverstedt-Kirchwistedt

Erdbeerhof Klaus in Hoope (Hagen)

Was: Erdbeeren

Ab wann: ab Donnerstag, 18. Juni

Preis: 4 Euro pro Kilo (ab zehn Kilo 3,50 Euro/Kilo)

Öffnungszeiten: Montag bis Sonnabend von 8 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 18 Uhr, Sonntag 8 bis 13 Uhr

Wo: Alter Buchenweg 10, 27628 Hagen im Bremischen

Erdbeerhof Bruns (Oyten):

Was: Erdbeeren

Ab wann: hat begonnen

Preis: 2,95 Euro pro Kilo

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 19 Uhr

Wo: Köbens/Ecke L168, 28876 Oyten

Heidelbeeren Groß Mackenstedt (Stuhr):

Was: Heidelbeeren

Ab wann: Anfang bis Mitte Juli

Preis: noch nicht bekannt

Öffnungszeiten: noch nicht bekannt

Wo: Delmenhorster Str. 206, 28816 Stuhr

Heidelbeerhof C. Meierdirks

Was: Himbeeren und Heidelbeeren

Ab wann: Ende Juni

Preis: noch nicht bekannt

Öffnungszeiten: werden noch bekannt gegeben

Wo: Oberende 1, 28865 Lilienthal

Obst aus Gärten oder auf öffentlichen Wiesen

Wer übrigens ganz nebenbei noch Obst sammeln will, das sonst vielleicht von wild wachsenden Sträuchern in der Stadt fällt und zu vergammeln droht, kann sich unter www.mundraub.org über die Standorte informieren. Denn übervolle Bäume in privaten Gärten oder auf öffentlichen Wiesen, um die sich niemand kümmert, gibt es viele. Das sind Fälle für die „Obstpiraten und Mundraub-Pflücker“.

Zuversichtliche Obstbauern

Die Obstbauern sind bisher zuversichtlich, dass die Erdbeer-Saison dieses Jahr gut ausfallen könnte. Allerdings seien durch die Corona-Pandemie die Ernte- und Personalkosten gestiegen.

Für gewöhnlich dauert die Erdbeersaison von Mai bis Mitte oder Ende Juli. Bei Äpfeln beginnt die Saison, je nach Sorte, im August und kann bis Ende Oktober oder Anfang November dauern.

Übrigens sind Erdbeeren genau genommen keine Beeren, sondern Scheinfrüchte. Das rote Fruchtfleisch beherbergt die kleinen hellen Nüsse. Diese sind die tatsächlichen Früchte. Demnach gehören Erdbeeren zu den Sammelnussfrüchten.