Die 20-Jährige wurde in der Nähe der Langemarckstraße verletzt. (dpa)

Einer 20 Jahre alten Frau ist beim Verlassen einer Diskothek am Neustadtswalll mehrfach gegen den Kopf getreten worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Angriff bereits am vergangenen Sonntagmorgen zwischen vier und fünf Uhr, wurde vom Opfer aber erst zwei Tage später gemeldet. Das Opfer verließ demnach mit zwei Freunden die Diskothek, kurz darauf wurden sie von einer vier- bis fünfköpfigen Gruppe kurz vor der Langemarckstraße nach Zigaretten gefragt. Daraufhin entwickelte sich ein Streit, bei dem die 20-Jährige von zwei Frauen an den Haaren gezogen wurde und zu Boden fiel. Dabei wurde sie geschlagen und mehrfach an den Kopf getreten, sodass sie offenbar kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Die 20-Jährige erlitt Kopfverletzungen und Prellungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Nach Angaben des Opfers bestand die Gruppe aus zwei Frauen und zwei bis drei Männern mit dunkler Hautfarbe. Nach dem Angriff seien sie in Richtung Langemarckstraße gelaufen, wo sie ein Taxi steigen wollten, der Taxifahrer das aber verweigerte. Hinweise nimmt die Polizei Bremen unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)