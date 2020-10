Die Polizei Bremen nahm in der Nähe des Tatorts drei Tatverdächtige fest. (Silas Stein / dpa)

In einem Nachtbus in Huchting ist am Freitagabend eine 20-Jährige rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei Bremen hätten drei alkoholisierte Männer die Frau aufgrund ihres Aussehens beleidigt. Dabei schlugen und traten sie auch auf die Frau ein. Als die Busfahrerin den Bus an der Heinrich-Plett-Allee stoppte, verlagerte sich der Angriff nach draußen an die Haltestelle. Dort traten die Angreifer der auf dem Boden liegenden Frau an den Kopf sowie den Oberkörper. Zeugen eilten der 20-Jährigen zu Hilfe und alarmierten die Polizei.

Die Einsatzkräfte entdeckten in der Nähe das Tatorts das flüchtende Trio. Die drei Männer im Alter von 26, 45 und 49 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen das Trio wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung eingeleitet. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die 20-Jährige musste unterdessen mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht werden.