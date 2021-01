Ein 20-Jähriger wurde am Mittwoch in Gröpelingen bei einer Auseinandersetzung verletzt. (Carsten Rehder)

Ein 20-Jähriger wurde am Mittwochabend bei einer Auseinandersetzung in Gröpelingen am Kopf verletzt. Wie die Polizei berichtet, ist der Mann gegen kurz vor 21 Uhr mit einem Mann am Straßenbahndepot an der Gröpelinger Heerstraße in Streit geraten. Daraufhin zog der Unbekannte, der in Begleitung von fünf weiteren Personen gewesen sei, einen Gegenstand aus seiner Jackentasche und schlug den 20-Jährigen damit gegen seinen Kopf.

Die Gruppe flüchtete anschließend, einer war mit einem E-Scooter unterwegs. Der 20-Jährige wurde zur Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Schläger wird wie folgt beschrieben: Er trug eine lange weiße Jacke der Marke Wellensteyn und eine hellblaue Jeans. Hinweise nimmt die Polizei unter (0421) 362 3888 entgegen.